"Cibi sconosciuti di Sicilia" in una conferenza, appuntamento al Cervantes

Cibi sconosciuti di Sicilia, è questo il titolo della conferenza in programma lunedì 13 maggio alle ore 18:30 alla Chiesa di sant’Eulalia dei Catalani in via Argenteria Nuova 33 nell’ambito delle attività della Settimana delle Culture 2019.

Per i siciliani il cibo ha massima importanza: in una riunione informale fra amici come in un pranzo ufficiale, l’argomento non manca mai di eccitare gli animi, di rompere il ghiaccio, di sconfiggere ogni inibizione. Mangiare è sempre un atto culturale. In Sicilia c’è tutto un universo sommerso di cibi che sono conosciuti solo in una zona, a volte addirittura solo in un quartiere. Frascatole, ’nfasciatieddi, funciddi, piscirè, ’nfigghiulate, e molto altro ancora: vere e proprie reliquie da conoscere e da preservare, spesso retaggio di culture antiche o frutto della familiarità che i siciliani per secoli hanno avuto con altre culture: da quella araba a quella ebraica a quella spagnola.

Ogni siciliano, specie se di una certa età, conserva ricordi d’infanzia o esperienze ancora vive nel quotidiano legate al cibo.È importante custodire queste informazioni per un atto di conoscenza collettiva e per una speranza di futura memoria. Marcella Croce. Dopo una laurea in letteratura inglese all'Università di Palermo, ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Università del Wisconsin. Per oltre venti anni è stata docente del Programma Elderhostel per studenti americani della Terza Età. Per conto del Ministero degli Affari Esteri è stata docente di italiano all’Università di Isfahan (Iran) e di Kyoto (Giappone). Ha pubblicato vari libri sulle tradizioni popolari siciliane. Dal 2011 è responsabile del Centro Studi Avventure nel Mondo di Palermo che organizza attività culturali relative al viaggio. La partecipazione all’incontro è libera fino ad esaurimento posti.