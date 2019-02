"Race to dance to score", si balla al Palaoreto: in giuria anche Raffaele paganini e Andrè De La Roche

Domenica 17 febbraio a partire dalle ore 9, al Palaoreto di Palermo, torna “Race to dance to score”, il concorso di danza ideato dal maestro Giuseppe Di Michele, organizzato in collaborazione con l’ente di promozione sportiva A.S.C. di Fabio Gioia e presentato dalla giornalista Anna Cane. Un’occasione importante per tante ballerine e ballerini siciliani che potranno esprimere i loro talenti. Ciascuno si esibirà e gareggerà nella propria disciplina: classico, moderno, contemporaneo, hip hop, reggaeton, latino americano e caribe. Due giudici d’eccezione e di fama internazionale, Raffaele Paganini e Andrè De La Roche. A valutare i ballerini nelle coreografie di reggaeton saranno i maestri Giacomo Matranga, Serena Renna e Sofia Manno. Per l’hip hop a giudicare i ballerini saranno Salvo Ferrara e Gabriele Mandreucci.

A conclusione delle esibizioni, premiazione con pubblicazione della classifica finale per ogni categoria e disciplina.