Danza moderna, classica, caraibica, orientale e hip hop: Coreografando al Palaoreto

Sabato 1 giugno, dalle 10 al Palaoreto di Palermo, regina indiscussa sarà la danza, in ogni sua forma. Il concorso “Coreografando”, indetto dall’Acsi (Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero) ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, coinvolgerà danzatori provenienti da ogni parte della Sicilia che si concentreranno nel capoluogo e daranno prova dei loro talenti. Tante le discipline in gara: classica, moderna, hip hop, danze orientali, caraibiche e coreografiche. Gli allievi che parteciperanno al concorso, presentati dalla giornalista Anna Cane, saranno giudicati da una commissione fatta di grandi esperti del settore: Ordep Chacon Rodriguez per la danza classica. Ordep Chacon Rodriguez è stato membro del Balletto Nazionale Cubano, del Jeune Ballet de France, del balletto della Semperoper di Dresda e del Balletto di Lipsia.

A giudicare la danza moderna sarà invece il ballerino e insegnante Ilir Shaqiri noto al grande pubblico come ballerino professionista di “Amici” di Maria De Filippi. Dalla Repubblica Ceca, direttamente da Praga, l’insegnante Dana Minarikova per le danze orientali. A giudicare le esibizioni di hip hop saranno maestri del territorio, grandi esperti del settore. La giuria tecnica valuterà ogni esibizione e a conclusione delle gare, per ogni disciplina e categoria sarà decretato un vincitore. “Coreografando”, una giornata di sano sport con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la danza, sarà una grande vetrina per chi vorrà mostrare il proprio talento, confrontandosi con esperti del settore e altri atleti, tutti con lo stesso sogno: vivere di danza sperando di far diventare la propria passione una professione.