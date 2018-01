Carnevale, un concorso per il dolce più buono: a Casteldaccia "Chiacchiere di casa mia"

Lunedì 12 febbraio dalle ore 15.30 in occasione dei festeggiamenti del Carnevale Casteldaccese 2018, si terrà in Piazza Matrice a Casteldaccia il concorso “Chiacchiere di Casa Mia”. La manifestazione rientra nel programma del carnevale dell’Associazione Peppino Clemente.

L’organizzazione del concorso è curata da Daniela Bucalo, protagonista di vari programmi televisivi, come l’edizione 2017 de “La Prova del Cuoco” di Rai Uno. Alla gara possono partecipare tutti gli amatori non professionisti, dove le chiacchiere presentate devono essere rigorosamente fatte in casa, in maniera creativa. A giudicare la migliore chiacchiera, sarà una giuria composta da tre elementi.

I vincitori della gara saranno premiati con i seguenti premi:

1° classificato: Mixer ad immersione con 3 accessori Bialetti

2° classificato: piastra Bialetti con tre forme intercambiabili

3° classificato: mixer ad immersione Bialetti

Durante la manifestazione, Daniela Bucalo farà uno show cooking realizzando in diretta le Chiacchiere e successivamente con lo chef Natale Giunta si cimenteranno in un confronto tra dolce casalingo e dolce gourmet con la chiacchiera come protagonista. Il regolamento sarà presente sui siti ufficiali del concorso e alla pagina eventi Facebook.

