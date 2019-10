Concorso arti visive

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Movimento Pro Sanctitate indice un concorso nazionale di arti visive, in occasione del 25° anniversario della nascita al cielo del Fondatore, il Servo di Dio Guglielmo Giaquinta. Il tema del concorso a cui i partecipanti dovranno dare forma attraverso le loro opere è: “L'amore è rivoluzione” Si può partecipare al concorso con la realizzazione di: opere pittoriche disegni fotografie modalità di partecipazione. La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone di età superiore ai 14 anni. Ogni partecipante potrà inviare una sola opera che dovrà pervenire sia in modalità digitale che in originale.

I file immagine dovranno essere in formato JPG, di almeno 2400x3600 pixel ad una risoluzione di 300 dpi orizzontale o verticale e stampati nelle dimensioni di 24x36 cm. Si precisa che: Per le opere pittoriche/disegni, il formato è libero Tutte le opere devono essere inedite Ogni opera deve essere corredata da un titolo e una breve didascalia che ne descriva il significato, da far pervenire in formato PDF. Il concorrente che invii opere in cui siano ritratti o raffigurati luoghi o terze persone deve dichiarare di essere a conoscenza della normativa in vigore circa l’utilizzo dei dati personali altrui e di essere a tutti gli effetti legittimato a poter raffigurare quei luoghi e quelle persone esonerando a tal proposito gli organizzatori del concorso da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo illecito, indebito o anche solo inopportuno di quei dati.

Non saranno ammesse immagini offensive, violente o che possano ledere la dignità umana o danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine ed il nome dell’organizzatore. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro come stabilito nel regolamento. In allegato il regolamento, il modulo di partecipazione e le liberatorie. Movimento Pro Sanctitate Italia www.diteloatutti.net

https://www.diteloatutti.net/2019/09/29/regolamento-del-concorso-nazionale-arti-visive-l-amore-è-rivoluzione-movimento-pro-sanctitate/ direzione@movimentoprosanctitate.org palermo@movimentoprosanctitate.org