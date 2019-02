Il concertone di Radio Italia torna a Palermo: appuntamento al Foro Italico

Torna a Palermo, dopo il grande successo di due anni fa, il concerto di Radio Italia Live. Anche per l’edizione del 2019, il capoluogo siciliano sarà protagonista insieme a Milano. L’evento organizzato da Radio Italia si svolgerà infatti in piazza Duomo, lunedì 27 maggio e al Foro Italico, sabato 29 giugno.

L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’editore e presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono da Leoluca Orlando. Per Volanti "si tratta di un doppio impegno e doppio divertimento. Tornare a Palermo è rivivere una grande emozione che ha riempito di gioia la città, la Sicilia e tutti gli artisti che ci hanno dato la possibilità di realizzare quello che era un sogno. Stiamo lavorando per riuscire a ricreare due grandi eventi e speriamo di riuscirci al meglio. Ringrazio il sindaco di Milano e Leoluca Orlando, e le loro amministrazioni, per aver creduto in questo concerto e per la collaborazione che c’è stata e ci sarà fornita”.

Questo il commento del sindaco palermitano: "Per la seconda volta dopo il 2017 il concerto di Radio Italia sarà a Palermo. Nel 2018 la città è stata Capitale della Cultura – ha sottolineato Orlando - ed è un risultato molto importante perché se Milano si conferma capitale europea dell'Italia, Palermo aspira ad essere capitale mediterranea dell'Italia e rinnova la disponibilità ad unire la Mitteleuropa e il Mediterraneo con gli straordinari artisti che come sempre Radio Italia riesce a coinvolgere nei suoi concerti partecipatissimi, che attirano appassionati da tutta la Sicilia ed oltre. Il 29 giugno l’appuntamento è al Foro Italico, davanti al mare di Palermo e davanti allo splendido centro storico. Ovviamente posso concludere dicendo venite e vedete com'è bella la nostra città!”.