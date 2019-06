Zero to Hero in un live, il concerto tributo alle colonne sonore Disney al Wine Beer

Dopo il grande successo sempre crescente degli ultimi appuntamenti live, tornano a suonare e cantare gli "Zero to Hero". Sefora, Michelangelo, Manfredi, Federico, Giupy e Fabiano sono sei ragazzi palermitani, con una grande passione in comune per la Disney, che ripropongono, in acustico, alcuni estratti delle colonne sonore che hanno fatto la storia dei cartoni animati, al fine di intrattenere ed emozionare grandi e piccini.

L'appuntamento è per Venerdì 14 Giugno al Wine Beer alle 22:00. Al costo di 10 euro con calice di vino/birra 0,20/analcolico incluso: paninetti con ricotta, tabulé di verdure e alette di pollo in salsa barbecue. Membri del gruppo: Sefora Quartana - Voce, Michelangelo Correnti - Tastiera, Voce, Manfredi D'Aleo - Chitarra Elettrica, Voce, Federico Punzi - Chitarra Acustica, Voce, Giupy Randazzo - Percussioni, Voce e Fabiano Di Majo - Basso Elettrico, Voce.