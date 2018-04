Una band berlinese su un palco palermitano, Yonder Boys in concerto alla Fabbrica 102

Gli Yonder Boys sono una band, nata a Berlino, di folk americano. Il gruppo, che si esibirà alla Fabbrica 102 sabato 28 aprile, è composto da musicisti provenienti da diversi continenti. La loro musica affonda le radici nella old-time music americana e nel Bluegrass e si contraddistingue per Ie sue complesse armonie in quattro parti.

Il nucleo originale della band è formato da Jason Serious (USA) e David Stewart Ingleton (Australia), già da tempo impegnati sulle scene come duo cantautorale, come componenti della Jason Serious Band e come opening act per gruppi come Billy Bragg o i Wood Brothers, partecipando, tra gli altri, al famoso Truck Festival in Inghilterra. Dalla fusione del duo con il bassista cileno Tomas Peralta (già nella Bluegrass Band St. Beaufort) e con il mandolinista e chitarrista in stile flatpicking Matthias Itzemplitz nascono gli Yonder Boys. A novembre 2017 è uscito il loro primo EP, Yonder Boys EP, con testi e musiche originali.