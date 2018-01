"La befana vien stanotte", il concerto di beneficenza per i bambini dell'Ospedale Di Cristina

“La befana vien stanotte” è il titolo della serata musicale di beneficenza dedicata ai bambini dell’Ismep “G. Di Cristina” di Palermo, che avrà inizio alle 20.30 di venerdì 5 gennaio a “S. Mattia ai Crociferi”, nei pressi di piazza Kalsa.

A promuoverla è Y Cantor, gruppo canoro guidato da Roberto Superchi, realtà che fa base a Palazzo Palagonia, dove chiunque può mettersi alla prova, imparando a impostare la propria voce, a usare il microfono e a divertirsi interpretando i brani. Il tutto, però, in maniera per nulla improvvisata dal momento che, anche se formata da cantanti non professionisti, “Y Cantor” ha già un curriculum di tutto rispetto. Si è, infatti, esibito in tanti luoghi della città, sostenendo e promuovendo la propria voglia di essere di aiuto.

"Noi cantiamo per fare del bene - dice lo stesso Superchi - ma semplicemente perché fa bene. Vedere il sorriso sul volto di chi incontriamo, infatti, ripaga di tutto”. Un’attività peraltro gratuita, aperta a tutti. L’ingresso allo spettacolo di venerdì sarà libero, ma con 5 euro si potrà acquistare un biglietto il cui ricavato consentirà di donare beni di conforto ai piccoli ricoverati all’Ospedale dei Bambini, partecipando alla lotteria in programma alla fine della serata. Ospite speciale di Y Cantor sarà il chitarrista Mimmo La Mantia.