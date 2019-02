Musica anni '30 tra folklore e sudore, i Wood Bros in concerto al Balata Sicilian Experience

Giovedì 28 febbraio i Wood Bros di Umberto Porcaro e Federico Chisesi, due “fratelli” che cantano e suonano il Blues che richiama gli anni ’30 dell’America nera, piena di folklore e di sudore, si esibiranno live al “Balata Sicilian Experience” (via Roma 218 - ore 21 - ingresso libero) in occasione del secondo appuntamento con la rassegna musicale “Balata Sound Original”, curata da Claudio Terzo e l’etichetta discografica palermitana Patridà Records (fondata dallo stesso Claudio Terzo insieme a Dario Ricolo).

La programmazione musicale proseguirà il 7 marzo con la chitarra acustica di Manfredi Tumminello, mentre il 14 marzo i protagonisti saranno Giovanni Parrinello (percussionista e polistrumentista) e Marco Raccuglia (cantante) con Tv_Movement, un collettivo di producer nato dalla necessità di creare musica senza tempo e regole. Il 21 marzo salirà sul palco Aurora D’Amico, cantautrice palermitana folk rock, raffinata ed elegante, che ha terminato da poco un intenso tour nel Regno Unito (Brighton, Bristol, 2 date a Leeds, Sheffield, Liverpool) dove ha presentato il suo primo disco uscito nel 2018. Il 28 marzo si esibirà Beatrice (Beatrice Visconti), cantautrice palermitana che ha avuto grande successo con il suo singolo “Ciao Beatrice” e che nel 2016 è stata tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani.

“Ho voluto dare spazio a progetti originali, a suoni nuovi, alla musica jazz e a chi ha tanto da dire qui in città e non solo - racconta Claudio Terzo -. Sono veramente pochi gli spazi dove poter sviluppare un’intensa attività culturale fatta di live, presentazioni di libri, vinyl set e jam session. Spero che Balata Sicilian Experience possa diventare il punto di riferimento per chi in città cerca con curiosità e interesse eventi di spessore. Le premesse sono ottime e ringrazio Francesco Carnevale imprenditore che ha scelto di aprire Balata Sicilian Experience con una vision “europea”, aperto 16 ore al giorno 7 giorni su 7, per farne uno spazio che coltiva innovazione e che punta alla qualità sotto ogni aspetto, come la cura e il recupero della tradizione dei prodotti e della cucina siciliana, in chiave moderna”.