Isola delle Femmine, nelle terrazze dell'OpenSea Dorian la musica dei WeMan

Sabato 20 inauguriamo la nostra nuova e rinnovata location estiva a Isola delle femmine in Viale Marino 44 le terrazze dell’OpenSea Dorian. Dall’aperitivo si potrà cenare a base di taglieri di carne , pesce o panini e insalatone dalle 21,30 via all’estate in musica 2020 con i We Man. Ingresso libero su prenotazione.