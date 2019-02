Musica pop, dance, elettronica: i WeMan in un concerto sul palco del Mood

Una band che quando inizia a suonare non si ferma mai, con una cantante davvero speciale. Musica pop, dance, elettronica e chi più ne ha più ne metta si fan forza sabato 16 febbraio al Mood in via Pier Delle Vigne 52 a Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno prendere l’apericena servita al tavolo. Alle 22 sarà tempo di musica con i WeMan capitanati da Paola Russo, che porteranno tutta l’energia delle loro canzoni pop, dance e disco rivisitate a modo loro, per non smettere mai di ballare. Ingresso a pagamento per l’apericena con concerto: 15 euro. L’evento è promosso dal Dorian.