Walter Celi, il concerto live del vincitore di Arezzo Wave alla Fabbrica 102

Un grande talento alla Fabbirca 102 sabato 18 maggio. Sul palco del locale di via Monteleone, a partire dalle 23, ci sarà Walter Celi, il vincitore di Arezzo Wave Italia 2018, che ha partecipato anche all'ultimo concertone del Primo maggio a Roma.

Nato a Bari, Celi è un polistrumentista, un vero talento del ritmo. Si è laureato al conservatorio nel 2013. Ha suonato in numerose band e orchestre come batterista, percussionista, vocalist. Incide il suo album d'esordio nel 2017 da titolo "Lost in the womb of the night" come autore, polistrumentista e cantante. L'album è un connubio di pop internazionale dalle intense connotazioni vintage, profondamente radicato nella black music.

Successivamente intraprende un'intensa attività live, con una line up originale contraddistinta da una forte componente elettronica, un uso virtuosistico del piano, accompagnato dalla versatile tromba di Donny Balice. Anche questa volta alla fabbrica 102 ingresso libero fino a esaurimento posti.