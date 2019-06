Concerto voci bianche e finale "Crescendo": appuntamento al Teatro Politeama

Due appuntamenti per domenica 9 giugno targati Foss. Alle 11, in aula rossa al Politeama Garibaldi concerto del Coro di voci bianche della Foss, diretto da Fabio Ciulla, con Azzurra Vittoria Moscia al pianoforte. In programma, musiche di Basevi, Britten, Coulais, Piazzolla, Cohen, Menken. Alle 17 al via la finale del concorso “Crescendo”, indetto dalla Foss per la ricerca dei talenti musicali e organizzato da Cinzia Orabona. Sarà il critico musicale del Giornale di Sicilia, Sara Patera a consegnare i premi e gli attestati ai vincitori.

I finalisti

categoria under 14: Davide Conte (Venezia, 13 anni, pianoforte); Salvatore Mastrosimone (Villarosa (en) 13 anni ,pianoforte); Manuel Burriesci, (Paceco (Tp) 12 anni, violino); Aurelio Mutolo (Partinico (Pa) 13 anni, oboe); Samuel Vaccaro, (Caltagirone (Ct) 14 anni, chitarra).

categoria over 15: Bianca Faulisi (Parigi, 19 anni, pianoforte); Federico Pische (Brindisi 22 anni, pianoforte); Federico Gianfrancesco (Crotone 20 anni,violino); Giovanni Costa (Erice 16 anni, fagotto); Carlo Liucci, Napoli, 22 anni, flauto); Matteo Diego Scarcella (Reggio Calabria, 19 anni, flauto); Iolanda Lucci, Avellino, 16 anni, clarinetto); Francesco Salamone (Palermo, 21 anni, clarinetto); Silvia Martorana |(Belmonte Mezzagno, 17 anni, trombone); Alba Brundo, Napoli, 19 anni, arpa).

La commissione, individuata e presieduta dal direttore artistico della Foss, Marcello Panni, è così composta: Massimo Barrale (Primo violino OSS), Fabio Correnti (pianista e direttore d’Orchestra) Giuseppe Ministeri (Presidente del Conservatorio Corelli di Messina). Biglietto per il concerto di voci bianche: 3 €. Biglietto per la finale “Crescendo”: 3 €