Violent Scenes in concerto, l'alternative rock pugliese sbarca alla Fabbrica 102

Di scena alla Fabbrica 102, direttamente da Gioia del Colle, in provincia di Bari, i "Violent Scenes”, promettente band alternative rock, che si esibirà nel locale di Palermo giovedì 6 dicembre a partire dalle 21.30. Gruppo eclettico che si esprime in un sound armonioso e ricco di richiami a periodi artisticamente eterogenei, il suo marchio di fabbrica è la voce dietro agli strumenti. I Violent Scenes vogliono rappresentare il nuovo teatro greco, custode della lezione di Euripide e di Godard, che disprezza le rappresentazioni teatrali contemporanee a cui si accede dal telecomando, per riaffermare la tragedia come atto non violento. Violent Scenes è una litania nel tentativo di restare umani. I componenti della band, Giorgio, Gianvito, Gianfranco e Antonio, sono legati da una profonda amicizia e suonano assieme da ‘qualche vita’. Know by Heart è il loro esordio, uscito il 21 Dicembre 2017 per Angapp Music.