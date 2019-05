Di padre in figlio, Vincenzo e Matteo Mancuso in concerto al Tatum Art

Una serata che rappresenta un passaggio di consegne da padre in figlio. Vincenzo e Matteo Mancuso suonano il 29 maggio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Un recital incentrato sulla chitarra, che evidenza come i padri possono trasferire la propria arte ai figli.