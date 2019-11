Urban J quintet in un live dal sound urbano, il concerto al Fontarò Circolo Arci

Venerdì 29 novembre il suono degli Urban J Quintet approda al Teatro Fontarò. Un sound contempraneo e "urbano" che spazia tra i sapori del Neo Soul e del Nu Jazz che tende a creare paesaggi sonori emotivi e ben strutturati, grazie anche alla formazione ben bilanciata tra strumenti elettronici e tradizionali come le percussioni afrocubane che marcano il ritmo sui beat elettronici. Il tutto caratterizzato anche da campionamenti vocali che provengono da diverse parti del pianeta.

Mario Caminita - el.piano, synth and programming

Marco Camarda - bongo, bongo cajon

Luca la Russa - bass

Federico Mordino - congas

Marco Ardizzone - sax soprano, contralto

Costo del biglietto: 6 euro. L'ingresso è riservato ai soci Arci; é possibile associarsi presso Fontarò in Largo Lituania 10 (ex Via Danimarca) ricevendo una tessera valida fino al 30 Settembre 2020 in tutti i Circoli Arci d'Italia.