Serata con musica blues, Umberto Porcaro trio in un live al Miles Davis Jazz Club

Una serata dai toni musicali decisamente blues. L’Umberto Porcaro trio suona il 18 gennaio alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Porcaro è uno dei più importanti bluesman italiani. Al suo fianco: Mauto Cottone al basso e Joe Buscemi alla batteria. In scaletta i più importanti brani del genere blues. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.