Il chitarrista, l'armonicista e il blues: Umberto Porcaro e Luciano Monterosso al Tatum Art

Il chitarrista, l’armonicista e il blues. Umberto Porcaro e Luciano Monterosso suonano l’8 marzo alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Umberto Porcaro, bluesman da lungo tempo e che lo stesso B.B. King ha definito un talento unico della chitarra, si esibisce insieme all'eccezionale armonicista Luciano Monterosso. Il duo, assolutamente blues, alterna brani fangosi dal delta del Mississippi alle più ricercate ballad folk e country che hanno influenzato la vita dei due artisti.