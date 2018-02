Tributo ai Pooh, i Poohshare in un concerto omaggio sul palco del Palab

Un gruppo di amici sinceri sul palco, ma anche un tributo alla più longeva delle band italiane. L’unica che ha saputo unire più generazioni per cinquant’anni: i Pooh.

Il loro mito sarà celebrato venerdì 9 febbraio alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). Daniele Davì, Piero Surdi Francesco Ribaudo, Alessio Romeo e Andrea Bellante porteranno sul palco un repertorio che spazierà all’interno di tutti e 50 anni di carriera della band: dai primissimi brani degli anni Sessanta e Settanta (Piccola Katy, Tanta voglia di lei), passando per il repertorio prog-sperimentale (Parsifal, Viva) sino a toccare i successi degli ultimi 30 anni (Uomini soli, Amici per sempre).