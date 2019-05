Pizza, divertimento e rock and roll: appuntamento col reopening del Mille e una notte

Pizza, divertimento e rock and roll. C’è quasi da citare Renato Carosone per celebrare mercoledì 5 giugno il reopening del Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la novità di quest’anno: la pizzeria, con il nuovo forno pronto a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire o dell’aperitivo servito al tavolo o del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica, con lo show della Threephase band. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento. Ingresso libero.