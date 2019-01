Cibo e musica dal vivo in compagnia della befana, il concerto della Treephase Band al Barlume

Qualcuno è già tornato a lavoro, ma i pretesti per festeggiare non sono ancora finiti; dopo aver affrontato Capodanno è il momento di chiedersi: cosa fare per la festa della Befana a Palermo?

Ecco a voi l'arrivo della vecchietta a cavallo della scopa con un nuovo appuntamento che unisce il cibo del Barlume alla musica dal vivo della Treephase Band e il dj set di Gianchy Caccamo. Il programma della serata (6 gennaio) prevede la possibilità di gustare l'apericena servito a partire dalle 20:30, nei diversi menù proposti tra carne - pesce - vegetariano - tagliere di salumi e formaggi. Dalle 22:30 è tempo di ascoltare dell'ottima musica dal vivo con la Treephase Band in concerto. La band, capitanata da Paul Di Maria (voce e chitarra), è formata da: Werther Bottino (chitarra e cori), Antonio Amato (batteria) e Chris Bottino (basso elettrico) propone un repertorio con influenze rock, pop, blues, reggae, dance e soul. Potrete ascoltare tutte le hits più gettonate degli ultimi 50 anni fino alle più attuali, riarrangiate con la particolare impronta della band, spesso contraddistinta dagli impasti corali e dalla vena allegra e spensierata dei quattro. La serata si conclude al ritmo danzereccio incalzato dal dj set di Giancarlo "Gianchy" Caccamo in consolle.