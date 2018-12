Da Lucio Battisti alla Pfm, il concerto cover dei Tre Terzi da Officina Di Dio

Volendo citare il titolo di un loro brano, definirebbero questa serata «una nuova prima volta». I Tre Terzi rimettono piede, appunto, per la prima volta nel 2019, reduci dal Capodanno in piazza Politeama, il 2 gennaio alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria. Claudio Terzo, Ferdinando Moncada, Diego Tarantino e il nuovo Batterista Emanuele Rinella suoneranno brani tratti dai dischi della band e canzoni di Lucio Battisti, Pfm, Equipe 84 e tanti altri.