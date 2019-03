Musica originale, per un sabato sera originale: il concerto dei Tre Terzi al Dorian

Musica originale, per un sabato sera originale. I Tre Terzi suonano il 9 marzo al Dorian - il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o un ampio menù di antipasti, primi e secondi. Alle 22 il concerto, con brani tratti dai primi due album dei Tre terzi e qualche cover rivisitata a modo loro. Seguirà dj set. Ingresso a pagamento per chi fa apericena o vuole assistere semplicemente al concerto.