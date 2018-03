"Andata e ritorno", l'ultimo album a I Candelai: sul palco il concerto dei Tre Terzi

Il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista? La domanda di “caparezziana” memoria riceverà la risposta grazie ai Tre Terzi.

La popolare pop band palermitana, formata da Claudio Terzo, Ferdinando Moncada, Nicola Liuzzo e Diego Tarantino, suonerà domenica 11 marzo alle 21 ai Candelai in via Candelai 65 per presentare lo showcase di “Andata e ritorno”, il loro secondo album. Quattordici tracce a tutto pop-rock, che costituiscono un concept album fatto di un percorso pop nei sentimenti umani. Lo show da costa 7 euro per chi comprerà il biglietto su Ticks Web, 9 euro per chi lo acquisterà al botteghino del teatro. Non è tutto. Il cd “Andata e ritorno” dei Tre terzi sarà distribuito, grazie a un accordo con IRD (International Records Distribution), in tutti i negozi Feltrinelli d’Italia.