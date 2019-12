I Tre Terzi live al Camus

La band siciliana Tre Terzi si esibirà live al Camus dalle 21:30. Il gruppo nato a Palermo nel 2009, oggi è formato da Claudio Terzo (voce e chitarre) e Ferdinando Moncada (chitarre), Diego Tarantino (basso), con cui collaborano Emanuele Rinella e Ferdinando Piccoli (batteria). I Tre Terzi, nel 2018, hanno conquistato le finali del “Fiat Music Tour” al Teatro Ariston di Sanremo e nello stesso anno sono invitati a suonare a Casa Sanremo nella settimana del Festival di Sanremo.

Sempre nel 2018 approdano alle fasi finali per partecipare al Concertone del Primo Maggio di Roma. Poco dopo si esibiscono al Circolo degli artisti di Roma e al Teatro Golden di Palermo con un concerto sold out in cui suonano i brani tratti dal loro primo disco, dal titolo “Tre Terzi” (2014), registrato e mixato da Riccardo Piparo presso Lab Music. A luglio 2018 esce il secondo disco “Andata e Ritorno”, accompagnato da due videoclip, “Chi ci salverà” e “Andata e ritorno”. Il 2019 si apre con un grande appuntamento per la band: i Tre Terzi sono tra i gli artisti protagonisti del Capodanno di Palermo insieme Goran Bregović, Red Ronnie, e altri artisti, davanti ad oltre 100 mila persone. Ad aprile 2019 superano le selezioni regionali e accedono alla finale nazionale della 32sima edizione del SanremoRock, che si è tenuta in giugno al Teatro Ariston di Sanremo.

A giugno, I Tre Terzi raggiungono un altro traguardo importante: si esibiscono live nel pre-show di Radio Italia Live– il concerto nella splendida cornice del Foro Italico davanti a 50 mila persone portando sul palco per l’occasione il brano “Mal d’Africa”.