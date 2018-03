Le domeniche al teatro Politeama: la musica di César Franck e la visita guidata

Una domenica mattina diversa in pieno centro il 25 marzo con i due concerti del Duo Stamitz dell'Orchestra Sinfonica Siciliana (ore 11 e 12) e la visita guidata al teatro.

Concerto e visita guidata. E' questa l'accattivante proposta dell'Orchestra Sinfonica Siciliana per domenica 25 marzo con due concerti alle 11 e alle 12 di mezz'ora circa, cui farà seguito la visita guidata. Scoprite anche voi la bellezza dello stile neoclassico pompeiano voluto da Giuseppe Damiani Almeyda: dalla terrazza della quadriga che domina la piazza più importante di Palermo, alla Sala Grande sul cui palcoscenico hanno cantato i più grandi protagonisti della lirica del '900. Il Duo Stamitz dell'Orchestra Sinfonica Siciliana composto da (Donato Cuciniello al violino e Riccardo Scilipoti al pianoforte) eseguirà Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck. Al termine del concerto, la visita guidata al Politeama. Il biglietto di ingresso è lo stesso della semplice visita guidata e cioè 5 euro.