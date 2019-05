Progressive rock, hard rock, pop, soul, funk e jazz: serata Toto da Officina Di Dio

Progressive rock, hard rock, pop, soul, funk, R&B e jazz. C’è tutto questo nella musica dei Toto, band statunitense tra le più prolifiche. Il gruppo sarà omaggiato dagli Asintoto mercoledì 15 maggio alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. In scaletta hit come “Africa”, “Hold the Line” e “Rosanna”. Gli Asintoto sono : Fabio Sparacello alla voce, Claudia Macca alla voce e ai cori, Giuseppe Di Blasi alla chitarra elettrica, Alessio Romeo alla voce, tastieree cori, Marcello Castellucci al basso elettrico e Francesco Chiavetta alla batteria.