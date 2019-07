Tony Landolina trio a suon di rock, il concerto sul palco del Mille e una notte

Una serata a tutto rock, per omaggiare l’imperatore del genere in Italia. L’unico capace di fare opinione e poesia allo stesso tempo. Tutto diventa divertente quando arriva il Tony Lan dolina trio, il 27 luglio al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire può chiedere l’apericena o del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica. Il trio suonerà grandi classici e hit del momento. Ingresso libero.