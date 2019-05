Tony Colombo canta a Palermo, il concerto sul palco del Teatro di Verdura

Per dare inizio al suo tour che ovviamente proseguirà con altre date già inserite nel suo ampio calendario, Tony Colombo, ha scelto proprio la città di Palermo e nello specifico il magnifico teatro di Verdura in cui presenterà per la prima volta, in un contesto sinfonico, i suoi più grandi successi. Appuntamento il 4 luglio alle ore 21.30.

L’artista molto richiesto ed ormai consolidato con i suoi numerosi brani per i quali ha avuto milioni di visualizzazioni su tutti i canali social, allieterà sotto il cielo stellato della bellissima Palermo, in una strepitosa serata d’estate, tutti i suoi fans e le persone che la amano e la seguono. Si prevede quella che sarà a tutti gli effetti una esibizione da sold-out. È un evento “Genesis Group Srl”.