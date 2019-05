Toni Accesi e band Box insieme in concerto, il live al cinema De Seta

Venerdì 24 maggio, i “Toni Accesi” ritornano al Teatro “De Seta” per proporre una nuova serata musicale con briosi e divertenti brani.

Insieme a loro saliranno sul palco gli amici della “BandBox” con i quali si alterneranno durante lo spettacolo. Le due band daranno il via alla serata di musica live alle ore 20:30 per offrirvi un viaggio musicale nel tempo dagli anni 50 e sino ai giorni nostri. Il tutto, nella magica cornice dei Cantieri culturali della zisa - Sala De Seta. Ingresso gratuito: richiesto buonumore in cambio di tanta allegria!