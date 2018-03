Vito De Canzio e i suoi Three Under Cover in concerto, il live al FaDiesis

Cibo, buon bere, tante canzoni live in sottofondo e il trio più simpatico della città a fare da allegra compagnia. I Three under cover saranno i responsabili dell’intrattenimento giovedì 22 marzo da FaDiesis, in via Villa Heloise 16 (traversa di via Libertà, di fronte villa Pajino) a Palermo.

Alle 21.30 spazio alla musica con i Three under cover. La band è formata dalla voce maschile più bella del panorama musicale palermitano, ovvero Vito de Canzio, Davide Molino (alla chitarra acustica) e Mariano Tarsilla (al basso). “The voice of Palermo” canterà brani in chiave acustica di Tom Jones, Eric Clapton, Ray Charles, James Brown, Tracy Chapman e tanti altri. E in mezzo, tra una canzone e l’altra, l’artista non mancherà di rapportarsi col pubblico, raccontando della sua carriera artistica, ricca di avventure e aneddoti.

Tra gli appuntamenti già calendarizzati: il 23 marzo i Treephase, il 24 marzo La variante acustica capitanata da Francesca Garofalo, domenica 25 marzo lo show di stand up comedy di Emanuele Pantano, Lunedì 26 marzo primo appuntamento con la rassegna cinematografica, martedì 27 marzo il guitar solo di Manfredi Tumminello, mercoledì 28 concerto delle A5 e degli allievi Cast Gattuso. Appuntamento speciale giovedì 29 marzo con Cocòrner, ovvero il varietà-rotocalco condotto dal cantante e attore Cocò Gulotta, reduce dal successo televisivo di “La mossa del cavallo” di Andrea Camilleri su Raiuno. Il 31 marso si conclude il mese con lo show musicale rock dei Jack & the starlighters.