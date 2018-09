Musica pop rock anni '80 e '90, musica e concerti nel giardino del Mille e una notte

Domenica 16 settembre al Mille e una Notte di via Mater Dolorosa 64, all'interno di un giardino di un palazzo nobiliare nella zona Pallavicino avrà luogo una serata dedicata alla musica pop rock che ha attraversato gli anni '80 sino ad arrivare agli anni '90. Un viaggio nei migliori successi di Sting, Lou Reed, David Bowie, Bob Dylan, U2, Tracy Chapman, Eagles. Protagonista sarà Three Under Cover Acoustic Trio: Vito De Canzio voce/cajon, Mario Tarsilla basso, Davide Molino voce/chitarra. Start ore 20,30 apericena servito al tavolo incluso drink alcolico 12 euro. Menu bimbi 8 euro.