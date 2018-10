The station band in concerto, il live del sassofonista statunitense Larry Nash a Carini

La The Station Band che vanta numerosi concerti sia in italia che all'estero ha collaborazioni musicali con artisti di un certo calibro nel panorama musicale internazionale eseguirà la più bella amata musica degli anni 70/80 del pop internazionale. Voce: Nick Fortuna & Percussioni Piano & Caliri, al Sax Flauto Larry Nash. Menu: aperitivo di benvenuto con patatine fritte, salatini, aperitivo Oange Spritz, risotto del bucaniere, polpa di pesce, cozze, gamberetti, pesto di zucchina genovese, pomodoro confit, trancio di mupa croccante più contorno, acqua minerale, vino bianco, mouse di ricotta con salsa di pere e cannella più spettacolo. Prezzo 23 euro a persona, riduzione per bambini alla cassa fino anni 10. Posti al tavolo servito.