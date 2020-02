Le musiche del Padrino in un concerto: e al Golden va in scena anche il film

The Godfather in concerto al Teatro Golden. Appuntamento per domenica 16 febbraio alle ore 18: concerto per orchestra con proiezione di estratti dai film della trilogia de “Il Padrino”.

Le colonne sonore scritte da Nino Rota per la trilogia de “Il Padrino” diretta da Francis Ford Coppola saranno riproposte al Teatro Golden interamente dal vivo dai 32 musicisti dell'orchestra Florulli, diretta dal maestro Lidio Florulli, con la voce solista di Noemi Amico, mentre sullo schermo verranno proiettati estratti dei 3 film della saga. Florulli, noto direttore e fondatore nel 1997 dell'Orchestra Florulli, ebbe l'onore di suonare come violinista con il maestro Nino Rota nel 1977.

Un'occasione per rivivere o imparare a conoscere musiche ed immagini che hanno fatto la storia del cinema e che sono prepotentemente entrati nell'immaginario e nelle tradizioni popolari. Biglietto intero € 15,00 - ridotto under 14 e over 65 € 12,00 disponibili presso il botteghino del Teatro Golden (via Terrasanta, 60) o sul sito cinemateatrogolden.it.