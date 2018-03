The Castaway, il folk nord americano "naufraga" in un concerto alla Fabbrica 102

The Castaway, alias Luca Frugoni, artista romano di scena alla Fabbrica 102 sabato 31 marzo a partire dalle 22.45, porta con sé una visione dell’essere umano, una metafora che ci mette tutti sulla stessa barca, pronti ad essere travolti dalle onde, rischiare di annegare e ad affrontare quel bellissimo mare che è la vita.

Frugoni, racconta, attraverso le radici folk di stampo nord americano, le sue “avventure in mare” mettendo a nudo ogni cicatrice, buttando giù la maschera e aprendo il cuore a quante più persone possibili. Cantautore romano classe ’89, nel 2007 fonda la prima band importante: Hybreed Wake. Stampo Metalcore americano dei più melodici. Dopo vari concerti sul territorio nazionale e la registrazione del primo EP a cura di Matteo Gabbianelli (Kutso) la band si trasferisce per un breve periodo a Londra, nel 2010, dove inciderà il primo album a cura di Alberto e Tiziano Salerno (Buzzy Lao) nei BroStudios di North Wembley. Successivamente Luca conosce Dallas Green (chitarra e cori negli AOF), che con il suo progetto solista City and Colour “illumina” la strada al giovane romano introducendolo al Folk e i suoi sottogeneri. Nel 2016 nasce il suo progetto solista "The Castaway".