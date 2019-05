Termini Imerese, le Wind String trio in concerto

Si terrà oggi pomeriggio alle ore 18,30 presso la Chiesa dell'Itria di Termini Imerese per la stagione 2019 degli amici della musica G. Mulè, il concerto delle "Wind String Trio". Formato dai Maestri Beatrice Milito al fagotto, Roberta Marcello al violino e Irene Maria Salerno al pianoforte. Il pianotrio nasce per volontà dei tre affermati musicisti che dopo varie esperienze in ambito musicale e professionale, hanno deciso di creare una formazione strumentale da camera atipica, capace di interpretare in modo originale e dal particolare impasto timbrico.

“Tre strumenti musicali che, in un gioco di equilibri timbrici, fondono insieme, in un connubio perfetto, le caratteristiche dei fiati e quelle delle corde. Da qui il nome Wind String Trio". Il repertorio spazia tra le raffinatezze musicali del '700 ‘800 e '900 di compositori come F. J. Haydn, M. Glinka, D. Shostacovick... brani composti e/o arrangiati appositamente per tale formazione. Il trio ha riscosso sempre un largo consenso di pubblico e di critica. Ingresso libero.