"Puro desiderio", la musica di Teresa De Sio: il concerto live al chiostro di Sant'Antonino

Vocazioni, la stagione estiva del Teatro Biondo di Palermo si concluderà domenica 28 luglio con l’atteso concerto di Teresa De Sio, unica tappa siciliana del Puro desiderio tour.

Alle 20.45 il palcoscenico del Chiostro di Sant’Antonino (corso Tukory angolo via Oreto) accoglierà la popolare cantautrice e la sua band composta da Francesco Santalucia (pianoforte, tastiere e percussioni), Pasquale Angelini (batteria), Vittorio Longobardi (basso e contrabbasso), Antonio Ragosta (chitarre), Marco Bartoccioni (pedal steel e steel guitar), Enrico Guerzoni (violoncello).

Puro desiderio è il nuovo disco di Teresa De Sio, un album che segna il passaggio in una nuova era di una delle cantautrici più importanti della musica italiana. «In questo disco – spiega De Sio – ho aperto una nuova, per me inedita, riflessione su me stessa, sui sentimenti, su profondità dentro cui fino ad oggi non avevo voluto guardare, sulla mia/nostra capacità di desiderare».

A due anni dall’uscita di Teresa canta Pino, dedicato all’amico Pino Daniele, dopo una intensa ricerca e divulgazione sulla musica folk, testimoniata da dischi che hanno venduto complessivamente oltre due milioni e mezzo di copie, dopo il docufilm Craj, premiato al Festival del Cinema di Venezia nel 2005, i fortunati romanzi Metti il diavolo a Ballare e L’Attentissima, De Sio svela al pubblico un suo mondo musicale e poetico intimo, rimasto a lungo privato.

Realizzato col giovane produttore, compositore e arrangiatore Francesco Santalucia, il disco è un mix di ritmi acustici che a tratti sfiorano l’elettronica; le splendide orchestrazioni si fondono con percussioni, strumenti etnici e chitarre steel; il suono analogico, profondo e caldo, spazia in universi musicali diversi, dal rock al pop d’autore, diventando quasi lisergico e progressive, senza mai tradire la scrittura diretta ed evocativa di testi intimi e profondi.

Biglietti: intero 25 euro / ridotto 20 euro / studenti universitari 10 euro. Prevendite al botteghino del Biondo (via Roma 258) da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, su www.vivaticket.it e nel Chiostro di Sant’Antonino a partire dalle 19.30. Grazie a un accordo di collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo, gli abbonati del Massimo hanno diritto a una riduzione sull’acquisto dei biglietti.

Info: www.teatrobiondo.it.

Il festival Vocazioni, nel quale la direttrice del Teatro Biondo Pamela Villoresi ha riunito artisti di culture diverse e spettacoli legati da un comune afflato verso una dimensione etica e spirituale, di cui Palermo è l’ideale palcoscenico, è stato realizzato con la collaborazione dell’Università di Palermo e il contributo della Regione Sicilia e del Comune di Palermo. Dieci appuntamenti distribuiti in tre spazi diversi della città: l’Orto Botanico, il Castello di Maredolce e il Chiostro della Chiesa di Sant’Antonino, aperto per l’occasione alla fruizione pubblica.

«Come non parlare di spiritualità nella “divina” Palermo? - afferma Pamela Villoresi - Una città di chiese, cupole, monasteri, zise, martorane, balate, palazzi arabi e normanni, catacombe, scheletri, martirii, e ancora castelli di gesuitica memoria, preti eroi, maestri indù… Come non raccontare dunque le diverse “vocazioni” di cui questa città è testimone e artefice? Vocazioni al martirio, al pensiero, all’abbandono, al riscatto, alla morte, alla vita: per la vita di tutti».