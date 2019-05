"Te lo ricordi quel giorno?": i Bottega Retrò ricordano il giudice Falcone al Wine Beer

Una serata di musica, recital e letture, per dire ora e sempre «No alla mafia». In occasione della ricorrenza del 23 maggio, giorno in cui si ricordano Giovanni Falcone e le vittime della strage di Capaci, i Bottega Retrò Cocò Gulotta e Al Di Rosa hanno deciso di mettere in scena un concerto-spettacolo dedicato ai morti di “cosa nostra” dal titolo “Te lo ricordi quel giorno?”.

L’appuntamento è per il 23 maggio alle 21,30 da Wine Beer in via Bari 37, a pochi metri dall’area pedonale di via Maqueda. Il duo, specializzato nel teatro-canzone, nei suoi dieci anni di attività ha spesso trattato - fra spettacoli, brani ed eventi - il tema della legalità e ha deciso di mettere in scena uno spettacolo dedicato alla “memoria”.

Si alterneranno brani tratti dal repertorio della Bottega e non solo. Non mancheranno monologhi, riflessioni, ironia, poesia e tanti ospiti a sorpresa. Il palco sarà aperto agli artisti che volessero intervenire per una testimonianza, un ricordo, una canzone, un intervento inerente al tema della serata. "Chiunque vorrà - dice Cocò Gulotta - potrà portare al microfono il suo ricordo di quel giorno nefasto, che ha però contribuito a risvegliare l’anima antimafia dei siciliani, che si sono ribellati".