Tamuna, musica e aperitivo: il concerto live del sabato sera al Camus

Sabato 29 febbraio i Tamuna si esibiranno live al CaMus di Palermo (Via Patania, 8 - dalle ore 21:00). L'evento è gratuito, ma i posti a sedere in auditorium sono limitati. E' raccomandata la prenotazione del tavolo per aperitivo (fino alle 20) o per cena.

La Band è composta da Giovanni Parrinello, Marco Raccuglia, Carlo Di Vita Charlie "Tamuna", Riccardo Romano . I Tamuna sono nati e cresciuti nel cuore di Palermo alla Kalsa, la band ha scelto di abitare da diverso tempo anche a Londra dove collabora con i Gypsy Hill e l’etichetta londinese Batov Records.

Il gruppo attivo dal 2012 a poche settimane dalla nascita si esibisce in Russia, cantando classici italiani e proponendo il proprio repertorio originale, tra dialetto siciliano, italiano ed inglese. Ciuscia, il singolo d’esordio realizzato dalla band, è stato premiato a Milano in occasione dell’Edison Change the Music, da Piero Pelù, Boosta dei Subsonica e Franco Mussida della PFM. Questo successo li ha portati ad esibirsi a Londra, al Dingwalls di Camden Town con i Modena City Ramblers. I Tamuna partecipano anche al Premio Andrea Parodi, raccogliendo enormi consensi ed aggiudicandosi il Premio Della Critica ed il Premio come Migliore Interpretazione.

Nel 2016 i Tamuna tornano in Sardegna esibendosi insieme ai Tazenda, ai Modà, a Paolo Fresu e ad Eugenio Finardi. L'11 marzo dello stesso anno presentano il singolo Mala Suerte che anticipa l'uscita del terzo disco al Passing Clouds di Londra. Nel dicembre del 2016 si esibiscono all'Auditorium Parco Della Musica di Roma conquistando il prestigioso Premio De Andrè. Dopo Sicily World Music e Woodrock, oggi è pronto Accussì il nuovo disco dei Tamuna.