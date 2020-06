Sassofono, contrabbasso e batteria: Stefano Bedetti trio in concerto al Miles Davis

Una serata di jazz internazionale, con un artista di grandissimo livello. Stefano Bedetti trio suona il 2 luglio alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Il trio del sassofonista Stefano Bedetti, con Alberto Fidone al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria, omaggia la musica dei grandi maestri dell’era del jazz, partendo dalle radici del bebop fino ad arrivare alle composizioni più moderne ed estemporanee. In scaletta da Charlie Parker a John Coltrane, da Miles Davis a Joe Henderson, da Cole Porter ad Antonio Carlos Jobim.

La nuova formazione, inedita sino ad oggi, vede la partecipazione di una sezione ritmica di altissimo livello. Un’esperienza, un viaggio che porterà l’ascoltatore attraverso atmosfere “antiche” e misteriose, gioiose e spensierate ma anche intense e coinvolgenti. Ingresso con consumazione.