Il chitarrista di Vasco con la tribute band dei Pink Floyd, il concerto al Teatro Golden

Il primo vero e unico spettacolo di primavera di Palermo, che resterà nella storia della musica. Stef Burns, chitarrista in pianta stabile di Vasco Rossi - che vanta collaborazioni con Alice Cooper, Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp - e animale da palcoscenico come pochi, porterà il 21 marzo alle 21,30 al teatro Golden in via Terrasanta 60 a Palermo il suo personale omaggio al mito dei Pink Floyd.

In questo viaggio di oltre due ore nella musica di band di Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, il chitarrista statunitense si farà accompagnare dagli accompagnate per l'occasione dagli Inside Out, ovvero la tribute band Pink Floyd di Palermo, attiva ormai da più di cinque anni, che proprio al Golden nelle sue ultime performance ha toccato il sold out, esibendosi con Gary Wallis, Durga and Lorelei McBroom i grandiosi turnisti che hanno suonato in giro per il mondo con i veri Pink Floyd. Il biglietto di ingresso costa 20 euro, compresi i diritti di botteghino. Quindici il ridotto. I ticket si possono comprare o al botteghino del teatro o su www.cineteatrogolden.it. Il concerto è organizzato da In the Spot Light.