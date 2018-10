"Musica totale al Blue Brass, Soundtrip Acoustic Trio in concerto allo storico jazz club

La rassegna della Fondazione the Brass Group, “Brass at Spasimo” firmata dalla direzione artistica di Vito Giordano e Fabio Lannino, questa settimana propone uno spettacolo basato su un genere di “musica totale”, un viaggio continuo nel mondo sonoro, un vortice emotivo, un suono unito.

Il palco dello storico jazz club sarà calcato venerdì 2 novembre alle ore 21.35 da un gruppo di raffinato sound d’improvvisazione. Loro sono i “Soundtrip Acoustic Trio” in concerto al Blue Brass. La band è formata da Gabriele Mitelli alla tromba, Lelio Giannetto al contrabbasso e Cristiano Calcagnile alla batteria. Calati profondamente nel solco di un’esperienza largamente diffusa in Europa e negli Stati Uniti, i tre musicisti si faranno promotori di un recupero di quella tradizione che, a partire dagli anni ’60-‘70, avrebbe inevitabilmente apportato una nuova visione della musica e dei linguaggi del jazz. Dai dichiarati riferimenti a Ornette Coleman, Don Cherry, Steve Lacy, Charlie Haden, alle nuove composizioni degli stessi componenti del trio, la musica si evolve come momento di sintesi dinamica del linguaggio tra espressione del suono e forma precostituita. Ne risulta spesso una sorta di viaggio dentro al suono che si presenta con naturale immediatezza alla sensibilità creativa dell’ascolto: dei musicisti come degli ascoltatori. L’improvvisazione, cuore stesso di tutta la musica del ‘900 intesa come metodo di composizione istantanea, farà da elemento generatore a volte per costituire hic e nunc nuove composizioni a volte per creare aree tematiche di congiunzione tra le composizioni previste dal programma.

Gabriele Mitelli È tra i più promettenti giovani musicisti Italiani che ha all’attivo già diversi gruppi in qualità di band-leader e vanta collaborazioni internazionali quali Alexander Hawkins, Rob Mazurek e Ken Wandermark. Nel 2014 e nel 2015 è tra i primi nella classifica Miglior Nuovo Talento della rivista specializzata Musica Jazz. È organizzatore del Ground Music festival. Vince nel 2017 il referendum top jazz della rivista Musica Jazz come miglior nuovo talento. Molti festival internazionali lo invitano a partecipare con I propri progetti o in qualità di ospite per nuove produzioni

Lelio Giannetto è tra gli esponenti di maggior rilievo della scena innovativa in Sicilia, fondatore dell’associazione Curva Minore, per la divulgazione dei percorsi attuali della musica. Ha collaborato con moltissimi musicisti di fama internazionale come Gianni Gebbia, Fred Frith, Michel Doneda, Barre Phillips, Gunter baby Sommer Sebastian Gramss Daniele Roccato e molti altri. Si occupa di paesaggio sonoro e di arti performative anche in senso pluridisciplinare.

Cristiano Calcagnile ha partecipato a festival internazionali in svariati stati e continenti del mondo, incontrando e collaborando con musicisti di fama internazionale della scena jazz e d’avanguardia. È suo il progetto Multikulti Cherry On ritenuto nel 2016 e nel 2017 dalla rivista Musica Jazz tra i migliori dischi e vincitore della categoria Miglior Gruppo. Ha suonato e collabora con musicisti come Vinny Golia, Rob Mazurek, Gianni Mimmo, Edoardo Marraffa, Tristan Honsinger, Tobias Delius, Stefano Bollani, Gianluca Petrella e molti altri. È docente di batteria jazz al Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani.