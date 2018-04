Soul Frequencies in concerto, la musica pop dall'eco funky jazz sul palco del Fadiesis

Prendi dei noti brani pop. Dagli una nuova anima funky jazz. Il risultato è il concerto dei Soul Frequencies. La band capitanata da Sara Vetrano suonerà sabato il 14 aprile al FaDiesis, il locale in via Villa Heloise 16.

Una concezione dell’intrattenimento, dove, oltre alla musica, saranno esaltate il cinema, il teatro, il varietà e soprattutto tutto ciò che è originale. Alle 20 la cena alla carta - creata dalle sapienti mani dello chef Dario Enna - incentrata su cibi a chilometro zero e made in Sicilia, con un particolare occhio verso i Nebrodi, dove spiccano le insalate e i panini con gli hamburger. A questo si sommano gli originali cocktail del bar-tender Giuseppe Carbone. Alle 21,30 sul palco i Soul frequencies. In scaletta brani di Stevie Wonder, Amy Winehouse, Pino Daniele e riarrangiamenti funk di brani come “Billie jean” e “Stayin' alive”. Non mancheranno inoltre alcuni standard jazz.