Burgì e Dominici in concerto da Sicilò, la musica sulle terrazze della Rinascente

Sonja Burgì e Pietro Dominici in concerto da Sicilò-Terrazze de La Rinascente. Un altro appuntamento in Terrazza per il concerto di "Sonja Burgì e Pietro Dominici". Martedì 5 giugno dalle 20 sulle Terrazze al quinto piano de la Rinascente la buona musica dal vivo sarà protagonista ancora una volta.

Sonja Burgì, voce; Pietro Dominici, voce e chitarra. Il progetto musicale “Burgì//Dominici" propone un repertorio va dal rock anni ’70, all'indie-rock internazionale al pop-rock contemporaneo… Partendo dai Pink Floyd, Bob Dylan, gli Eagles e i Doors, passando per i Rem, i Coldplay, i Radiohead e gli Smiths per arrivare ai Temper trap, i Kasabian e i Killers fino ad alcune delle hit del pop rock internazionale del momento. Prima del concerto, a partire dalle 19:30, spazio all'aperitivo in chiave British con la "English Conversation" aperta a tutti. Insegnanti madrelingua e studenti di inglese si intratterranno sulle terrazze per un aperitivo dal tono internazionale.