Le sonate di Bach per violino e clavicembalo, il concerto all'Oratorio di Santa Cita

Sabato 19 Gennaio alle ore 21:00 presso l’Oratorio di Santa Cita, avrà luogo il secondo appuntamento della Stagione Concertistica MusicaMente. In scena il duo composto da Basilio Timpanaro e Victoria Melik con un concerto dal titolo: “Le Sonate di J. S. Bach per violino e clavicembalo”.

Le sei Sonate per violino e cembalo (BWV 1016-1019), composte da Bach negli anni trascorsi presso la corte del principe Leopold di Anhalt Cöthen (1717-1723), costituiscono uno di quei cicli organici in ognuno dei quali il musicista compie un’esaustiva esplorazione delle potenzialità tecniche ed espressive di uno strumento o di un gruppo di strumenti. Uno dei tratti distintivi è proprio il particolare tipo di collaborazione che si instaura fra i due strumenti.

A differenza della tradizionale sonata barocca per violino e basso continuo, in cui è lo strumento ad arco a svolgere la funzione solistica, in queste Sonate Bach, crea per primo, la Sonata per cembalo obbligato o concertato, una struttura musicale moderna in cui alla mano destra del cembalo viene affidata una parte già scritta per esteso con funzione solistica alla pari del violino.

La particolarità della raccolta composta dalle Sei Sonate è chiara già dal titolo: Sei Sonate a cembalo concertato e violino solo. L’indicazione del cembalo prima dello strumento melodico, contraddice la tradizione dell’epoca e sottolinea il ruolo obbligato e concertante del cembalo, con un peso uguale ed indipendente delle due mani, anche il basso (cioè la mano sinistra del cembalo), infatti, tende ad assumere nell’insieme un’attiva rilevanza.

Basilio Timpanaro dopo aver conseguito il diploma con lode in pianoforte e direzione di coro, ha intrapreso lo studio del Clavicembalo ed Organo antico presso il Conservatorio di Rotterdam. Svolge attività concertistica con diversi cantanti e musicisti affermati nel campo della musica barocca. Victoria Melik nata in Canada nel 1993 ha studiato violino ed ha conseguito la relativa laurea presso l’università di Waterloo. Collabora regolarmente con importanti nomi del panorama musicale, sia in ambito orchestrale che da camera. Ingresso con abbonamento o biglietto (euro 12,00/8,00).