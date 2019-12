Giovanni Sollima presenta le eccellenze del violoncello in concerto

Giovedì 19 dicembre alle 21, all’Auditorium del S.S. Salvatore di corso Vittorio Emanuele, Giovanni Sollima - recentemente insignito del Premio Anner Bijlsma - a conclusione del workshop sostenuto dalla Cello biennale di Amsterdam, presenta il concerto finale che avrà come protagonisti i violoncellisti Deniz Ayse Birdal (Turchia), Chiara Trentin (Italia), Maya Fridman (Russia/Olanda), Abel Selaocoe (Sud Africa).

L’Anner Bijlsma Award è un prestigioso premio internazionale istituito nel 2014 come riconoscimento per gli artisti che hanno contribuito in maniera eccezionale alla diffusione del repertorio violoncellistico nel mondo.

Sollima, vincitore del prestigioso riconoscimento, vuole stimolare le giovani generazioni di violoncellisti destinando il ricavato del premio ad un progetto discografico che vede i quattro artisti impegnati della registrazione di nuove musiche per violoncello. E' consigliabile la prenotazione per il concerto al numero: 0916373743 o tramite mail a info@amicidellamusicapalermo.it.