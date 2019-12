Christmas Tango: concerto del trio Sollima, Macaluso Cutrona nell’oratorio di San Mercurio 

E’ la sorpresa natalizia del festival Le Vie dei Tesori: preziosi concerti nei luoghi del cuore che il pubblico ha dimostrato di amare moltissimo. Si inizia con il Christmas Tango con protagonista il trio Sollima, Macaluso Cutrona, già molto apprezzato durante il festival. Flauto, chitarra e viola per il concerto “tanguero” sabato 21 dicembre alle 19, in quel tripudio di impalpabili stucchi che è l’oratorio serpottiano di San Mercurio.

Un evento raffinatissimo in cui Luigi Sollima al flauto e Dario Macaluso alla chitarra, dialogheranno con la viola di Christian Cutrona. Christmas in Tango racchiude il vorticoso “Entr’acte” di Ibert, per poi passare ai quattro pezzi dell’“Histoire du tango” di Piazzolla, forse i primi ad elevare il ballo dai bassifondi alle sale da concerto; dall’affascinante “Notturno op.21” del boemo Wenzel Matiegka, si chiuderà sulle evanescenti atmosfere negli acquerelli argentini di Pujol.