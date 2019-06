Serata nel segno della musica latina, il live degli Skruscio da Mille e una notte

Una musica che fa un “positivo rumore”. Questa la linea artistica degli Skruscio, l’unica band della città che mixa pop-rock con note latine. La band suona l’8 giugno al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire o dell’aperitivo servito al tavolo o del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica. Karima Monti, Giovanni Militello, Massimiliano Martino e Placido Amato daranno vita a una serata frizzante fatta di musica italiana e internazionale, mixata con suoni sudamericani. Ingresso libero.