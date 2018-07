Beneficienza per la scherma paraolimpica, la Skillie Charles Orchestra in concerto ai Cantieri

Al De Seta domenica 8 luglio serata di beneficienza per promuovere la scherma paraolimpica. La Skillie Charles Orchestra con il quartetto Palermo Jazz Blend e la fisarmonica di PierPaolo Petta.

Il Teatro De Seta ai Cantieri Culturali Alla Zisa) ospiterà domenica 8 luglio 2018, alle 20.30, il Concerto della Skillie Charles Orchestra con il suo repertorio di musica soul e blues gospel in connubio perfetto con il sound jazz del Quartetto Canali, Giarrizzo, Anselmo, Consoli , "LA Palermo Jazz Blend" e la fisarmonica di Pierpaolo Petta. Una serata di beneficenza per il settore paraolimpico organizzata dall'Associazione MarcoSacchi in collaborazione con la A.S.D. Club Scherma Palermo.

La tematica dello sport paralimpico è una questione molto delicata che tocca migliaia di persone in tutta Italia. Atleti che ogni giorno, nonostante le ingenti spese, lottano contro le proprie disabilità con coraggio e dedizione. In particolare, gli schermidori diversamente abili del Club Scherma Palermo affrontano dei costi di gestione annuali molto alti: a partire dalle lunghe e difficili trasferte necessarie per le competizioni più importanti, fino ad arrivare agli allenamenti quotidiani, per i quali sono necessarie delle particolari pedane adatte alle carrozzine. Per questi atleti lo sport è ben più di una passione, rappresenta una ragione di vita che li aiuta a superare ogni difficoltà.

Il ricavato della serata, che prevede un ingresso di solidarietà di 10€, verrà dunque devoluto in favore di questa iniziativa. Grazie ai fondi raccolti con il concerto organizzato lo scorso anno sono stati raggiunti traguardi straordinari: due ori, due argenti e due bronzi al Campionato Italiano Assoluto che si è concluso da pochi giorni.